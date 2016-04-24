Попов: «Все, что болельщики «Спартака» высказали нам на трибуне, – правда»

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал о том, что разговор футболистов команды с болельщиками на трибуне после домашнего матча с «Мордовией» (2:2) был запланирован заранее.

– Вам было не страшно, учитывая, что фанаты были не довольны результатами команды?

– Нет. Мы заранее договорились, что когда матч закончится, то независимо от результатов мы придем к ним общаться. Они на этой неделе приезжали к нам на базу, но не так много человек, а на секторе было примерно тысяча человек. Мы пришли к ним и выслушали все, что они хотели нам сказать.

– И что же они говорили?

– Это останется между нами. Могу сказать одно: все, что они высказали нам, – правда.

– То есть фанаты критиковали команду?

– Когда люди приходят на игру, а кто-то отдает за билеты последние деньги, они хотят видеть результат. Болельщики говорят нормальные вещи.

– То есть вы их понимаете и на их месте поступили бы также?

– Конечно, мы их понимаем.

– Были ли в вашей карьере ранее подобные встречи с болельщиками?

– В Болгарии было и в Турции тоже, но эти клубы я не могу сравнить со «Спартаком». У моего нынешнего клуба очень много поклонников и вообще все по-другому. Фанаты красно-белых – самые лучшие и всегда нас поддерживают, верят в команду.

– Но они заявили, что до конца сезона не будут поддерживать команду.

– Я так не думаю. Все равно фанаты будут приходить на матчи. Это было сказано на эмоциях.