Боккетти хочет продлить контракт со «Спартаком» и получить российское гражданство

Агент защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа д’Амико сообщил о заинтересованности своего клиента в продлении контракта с красно-белыми, а также о его намерениях получить российское гражданство.

«Еще не начинали переговоры со «Спартаком». В ближайшее время буду говорить с Сальваторе в Москве. На данный момент у нас нет договоренности. Но, конечно, он хочет остаться в «Спартаке. Он собирается получить гражданство, но мне надо будет уточнить детали», – проинформировал агент.

Напомним, что действующее соглашение Боккетти со «Спартаком» истекает летом 2017 года.