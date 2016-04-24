Дмитрий Комбаров: «Встретились с фанатами на трибуне. Их точка кипения очень близка»

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о встрече с болельщиками после матча 25-го тура РФПЛ против «Мордовии» (2:2).

«Точка кипения болельщиков очень близка. Сегодня встретились на трибуне. Они хотели, чтобы мы были ближе к ним, больше с ними общались.

Высказали свое мнение по инциденту с баннером в Питере, и что Дзюба с нами летел в Москву. Спрашивали, что происходит с командой.

Они переживают за «Спартак», и мы тоже. Надеюсь, что мы станем ближе друг к другу и вместе выберемся из этой тяжeлой ситуации», – сказал Комбаров.