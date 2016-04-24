Мостовой: «До конца сезона вряд ли будут какие-то решения относительно тренеров «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал исход матча 25-го тура РФПЛ против «Мордовии» (2:2).

«Нужно говорить не об игре, а о результате. Он для москвичей неудачный. Не ожидал, что «Спартак» сможет сыграть вничью с «Мордовией» дома. На протяжении всего сезона команда выступает нестабильно и неуверенно. До конца чемпионата вряд ли будут какие-то решения относительно тренерского штаба «красно-белых».

Для того, чтобы играть в еврокубках, нужно входить в первую пятерку. «Спартак» сейчас отстает от «Краснодара» на пять очков. Думаю, подопечные Дмитрия Аленичева еще смогут побороться за Европу», – сказал Мостовой.