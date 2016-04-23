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Дмитрий Комбаров: «Обстановка тяжелая»

23 апреля 2016, 22:09
2

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал исход матча 25-го тура РФПЛ против «Мордовии» (2:2).

«Обстановка тяжелая. Готовились, как на последний бой. Но выиграть не получилось. Делали ставку на быстрый гол, не вышло. Матч складывался для нас тяжело. Планировали отталкиваться от своей игры. Понимали, что нужно больше атаковать и получать поменьше контратак. К сожалению, в первом тайме как раз пропустили контратаку и гол.

В перерыве Аленичев сказал, что надо играть быстрее: отбираем мяч и сразу доставляем его вперед, чем быстрее, тем лучше. Нужно было прибавить в движении, забить и не пропустить еще. Большую часть игры атаковали, бросили большие силы вперед. У «Мордовии» только несколько атак хороших прошло, но… В общем, впереди мало забиваем, а сзади получаем в свои.

Эта ничья для нас – как поражение. Потеряли два очка, а учитывая турнирное положение – они могут очень дорого стоить», – сказал Комбаров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Мордовия Комбаров Дмитрий
Комментарии (2)
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fakel-vrn
1461439491
спартак ссыграл вничью на классе))...да хорошо хоть не проиграли..и чво они журналистов испугались...похож промесу не суждено в его спартаковской карьере поиграть в кубках)))
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REDWHITE_
1461480622
ГНАТЬ комбарова в зенит надо!!! И все Ромашку его туда же!!!
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