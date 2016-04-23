Мустафин: «Хотели забить еще»

Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).

«Нам в любом матче сейчас надо играть на победу, но и ничья является неплохим результатом в сегодняшней игре. В первом тайме ребята выполнили план, забили гол. Во второй половине придерживались той же схемы игры, но при стандарте не доработали, пропустили гол.

При втором мяче тоже были проблемы в обороне. Слава богу, быстро вернулись в игру, сравняли счет. Естественно, хотели забить еще, но это футбол. Будем двигаться дальше.

Задача – попасть в переходные игры. Есть проблемы в финансовом плане, но они решаемы. Думаю, все контрактные обязательства будут выполнены. Глава республики свое слово держит», – сказал Мустафин.