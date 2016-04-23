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    Титов: «Мы сами еще не знаем, какой сегодня стиль у «Спартака»

    Тренер «Спартака» Егор Титов в предматчевом интервью телеканалу «Наш футбол» рассказал, чем был обусловлен выбор стартового состава на матч 25-го тура РФПЛ против «Мордовии». Напомним, на поле в составе красно-белых с первых минут вышли голкипер Сергей Песьяков, защитники Сергей Брызгалов и Александр Пуцко, а также полузащитник Александр Зуев. В данные минуты идет первый тайм встречи. «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию поединка.

    Состав на матч с «Мордовией» оптимальный или все-таки экспериментальный?

    – Давайте отталкиваться от того, что у нас много больных. Плюс игру пропускают Макеев и Глушаков. Болел Кутепов, также Мелкадзе и Мельгарехо. Поэтому на матч выставили тот состав, который наигрывали.

    А позиция голкипера? С начала недели знали, что выйдет Песьяков?

    – Учитывая последние игры – в трех матчах мы пропустили девять мячей – мы решили что-то поменять. При этом мы не обвиняем в пропущенных голах Артем Реброва.

    Сегодня команде нужно просто взять три очка или сделать это в стиле?

    – В стиле? Мы даже не знаем, какой у нас сегодня стиль. Стараемся играть в красивый футбол. Но, учитывая, что дома выигрываем мы немного, хорошо бы просто набрать три очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 17:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 24 апреля 2016, 00:02

      Мда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1847

      mahan 23 апреля 2016, 19:52

      И это слова тренера ???? теперь понятно почему Спартак так снова проваливает сезон. Как это уже надоело.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 23 апреля 2016, 19:21

      собственно и так видно что у спартака полный бардак во всем

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 апреля 2016, 19:20

      И вряд ли уже узнаем.

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 апреля 2016, 18:12

      тр...

      0
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      Рейтинг: +1810

      gor77 23 апреля 2016, 18:03

      Упс!!! Так ещё и тренеры не знают что делать? А все Федун-Федун! Хороша компания! ))))))))))

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > gor77 23 апреля 2016, 18:40

      эти тренера еще "девственники" в футбольном смысле)) эксперимент продолжается..

      3
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