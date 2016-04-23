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    Молодежное первенство. «Локомотив» разгромил «Амкар», «Анжи» уступил «Кубани»

    В матче 25-го тура молодежного первенства чемпионата России «Локомотив» в гостях нанес крупное поражение «Амкару» – 4:1.

    В другой встрече «Кубань» уверенно разобралась с «Анжи».

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 25-й тур

    Амкар (мол.) – Локомотив (мол.) – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Лысов, 29; 1:1 – Курзенев, 33; 1:2 – Галаджан, 41; 1:3 – Анисимов, 65; 1:4 – Лысов, 74.

    Анжи (мол.) – Кубань (мол.) – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Журавлев, 55; 0:2 – Нурисов, 64; 0:3 – Нурисов, 75; 1:3 – Саидов, 90.

    Удаление: Джарулаев, 75

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 17:54
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