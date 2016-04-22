Промес: «Не перейду в ЦСКА, ведь я не проститутка»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес дал понять, что не перейдет в ЦСКА ни при каких условиях.

– Болельщики «Спартака» боятся, что вы уедете в Европу. А в футболке другой российской команды можете себя представить?

– В ЦСКА – нет. Я не какая-то проститутка. И мне слишком нравится красный цвет.

– Но в цветах ЦСКА тоже есть красный.

– Он не такой красивый, как у нас. На самом деле, я не думаю ни о каких трансферах внутри России. Да, в в футболе бывает все. Но если я уеду, и у меня будет возможность вернуться, то я выберу «Спартак».

Напомним, два года назад ЦСКА интересовался Промесом. Сумма трансфера должна была составить 8 миллионов евро, но игрок выбрал «Спартак».