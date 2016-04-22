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Промес: «Не перейду в ЦСКА, ведь я не проститутка»

22 апреля 2016, 14:23
65

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес дал понять, что не перейдет в ЦСКА ни при каких условиях.

– Болельщики «Спартака» боятся, что вы уедете в Европу. А в футболке другой российской команды можете себя представить?

– В ЦСКА – нет. Я не какая-то проститутка. И мне слишком нравится красный цвет.

– Но в цветах ЦСКА тоже есть красный.

– Он не такой красивый, как у нас. На самом деле, я не думаю ни о каких трансферах внутри России. Да, в в футболе бывает все. Но если я уеду, и у меня будет возможность вернуться, то я выберу «Спартак».

Напомним, два года назад ЦСКА интересовался Промесом. Сумма трансфера должна была составить 8 миллионов евро, но игрок выбрал «Спартак».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Промес Квинси
Комментарии (65)
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NoN141
1461326495
есть такой вопрос, тебя кто нибудь зовет в ЦСКА? и вообще зачем ты ЦСКА упомянул?
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Тяп-Ляп.
1461326501
Ты не проститутка,ты проститут!
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cskajeka
1461326574
Что эта чёрная мразь себе позволяет? Показать ему что такое Расизм?:DD
Ответить
AnTiNeHrEsT
1461327009
Да все правильно сказал,если смотреть с той стороны что наш футбол из-за особенности менталитета стремиться всегда к традициям к патриотизму. Всегда хочется что бы игроки видели в клубе не просто работодателя,а свою семью.Футбол уже отходит от этого,плавно переходя в бизнес. Большинству нашим футболистам такое не дано, которые стремятся только за зарплатами и т.д.А тут легионер такое говорит,и он доказывает на поле,что когда играешь душой,а не ради бумажек,игра идёт.
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Artemrud
1461327347
Промес: «Не перейду в ЦСКА, ведь я - проститутка»
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Etiainen
1461327891
красава))))
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Zeff
1461327980
Свиноводы хорошему не научат.
Ответить
koli4ka
1461332419
эта пьяная бибизяна видно гнилых бананов переела.в клетку ёё- ату-ату-ату!!!
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Igrik
1461333555
Квинси Промес действительно отличный игрок, только идиот будет отрицать что он усилит любой ведущий клуб РФПЛ! То что он верен клубу и не при каких условиях не перейдет в команду принципиального соперника только еще больше заставляет уважать его как игрока! И я не думаю что он каким либо способом пытался оскорбить ЦСКА, а лишь очередной раз подтвердил верность клубу в котором играет! P.S. Я надеюсь что говоря про ЦСКА он так же и имеет в виду что не перейдет в команду не менее принципиального, всем известного, соперника! Иначе парнишке несдобровать)))
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Tommy Lee
1461338605
Толстый намёк на то, кем является Широков.
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