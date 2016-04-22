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    Гарсия: «В «Зените» очень любят Данни»

    Опорный полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал о том, кто придумал акцию в поддержку травмированного капитана Мигеля Данни в полуфинальном матче Кубка России в Перми.

    «Мне кажется, Доменико Кришито. Ведь они с Данни – лучшие друзья. Впрочем, важнее, что мы все вместе договорились выйти на поле в таких майках. В команде очень любят Данни. Сейчас мы по нему скучаем. И желаем скорейшего выздоровления. Не сомневаюсь, что Данни дома в Португалии смотрел игру. Он в любой ситуации всегда с командой и очень сильно за нее переживает.

    Каждый из «Зенита» лично пытается его поддержать, как-то помочь. Ну и все вместе мы, конечно, сопереживаем капитану», – рассказал Гарсия.

    Напомним, что на игру с «Амкаром» команда из Санкт-Петербурга в полном составе вышла в футболках с 10-м номером и фамилией Данни.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2016 07:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +151

      VITPO 24 апреля 2016, 02:54

      Здоровья и возвращения!

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 22 апреля 2016, 12:06

      Командный дух. Это здорово!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Denis S. 22 апреля 2016, 09:55

      Мне, как болельщику ЦСКА, Данни тоже нравится, думаю со мной согласны многие адекватные болелы... Здоровья ему!

      3
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      Рейтинг: +81

      zeni 22 апреля 2016, 09:35

      Здоровья КЭП!!! Мы ждем тебя!!

      2
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