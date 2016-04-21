Аленичев: «Еще есть шансы попасть в Лигу Европы»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о разговоре с командой, на котором было заявлено о возможности поправить турнирное положение команды в оставшихся матчах этого сезона, а также побороться за выход в Лигу Европы на следующий сезон.

«Удивлен бурной реакцией на то, что мы позволили Артему Дзюбе полететь с нами в одном самолете в Москву. Здесь сыграл роль фактор человеческих отношений – Артем летел с нами по моей собственной инициативе. Он сам подошел ко мне с просьбой еще перед игрой, и я пошел навстречу. У нас с Дзюбой всегда были отличные отношения, несмотря на то что он никогда не играл под моим руководством.

Настроение в команде оптимальным не назовешь. Мы потерпели болезненное поражение, когда имели возможность взять какие-то очки и даже победить. Но жизнь продолжается, и об этом как раз вчера поговорили с ребятами. Решили, что еще можно в оставшихся играх поправить положение. Надеюсь, команда покажет полную самоотдачу в субботнем матче. Не обращаем внимания на проблемы «Мордовии» – у нас своих хватает. В первую очередь нужно фокусироваться на собственной игре, о чем сейчас и прошу ребят.

Вчера Сергей Юрьевич Родионов приезжал на базу и высказал ребятам несколько пожеланий. В целом сказал то же, что и я: поправить текущее турнирное положение можно и еще есть шансы попасть в Лигу Европы», – рассказал Аленичев.

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Мордовию» в субботу, 23 апреля, в 17:00 по московскому времени.