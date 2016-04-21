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Аленичев: «Еще есть шансы попасть в Лигу Европы»

21 апреля 2016, 13:09
29

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о разговоре с командой, на котором было заявлено о возможности поправить турнирное положение команды в оставшихся матчах этого сезона, а также побороться за выход в Лигу Европы на следующий сезон.

«Удивлен бурной реакцией на то, что мы позволили Артему Дзюбе полететь с нами в одном самолете в Москву. Здесь сыграл роль фактор человеческих отношений – Артем летел с нами по моей собственной инициативе. Он сам подошел ко мне с просьбой еще перед игрой, и я пошел навстречу. У нас с Дзюбой всегда были отличные отношения, несмотря на то что он никогда не играл под моим руководством.

Настроение в команде оптимальным не назовешь. Мы потерпели болезненное поражение, когда имели возможность взять какие-то очки и даже победить. Но жизнь продолжается, и об этом как раз вчера поговорили с ребятами. Решили, что еще можно в оставшихся играх поправить положение. Надеюсь, команда покажет полную самоотдачу в субботнем матче. Не обращаем внимания на проблемы «Мордовии» – у нас своих хватает. В первую очередь нужно фокусироваться на собственной игре, о чем сейчас и прошу ребят.

Вчера Сергей Юрьевич Родионов приезжал на базу и высказал ребятам несколько пожеланий. В целом сказал то же, что и я: поправить текущее турнирное положение можно и еще есть шансы попасть в Лигу Европы», – рассказал Аленичев.

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Мордовию» в субботу, 23 апреля, в 17:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Мордовия Дзюба Артем Аленичев Дмитрий
Комментарии (29)
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Nerlinger
1461234089
в ФНЛ их
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Наварх
1461234635
Надо больше думать о самой игре, а не о возможном попадании в лигу Европу. Игра на столько не стабильна, что в Европе позориться не стоит. Конечно, большое давление на Спартак, но это не повод устраивать панику в обороне. Почему не хватает физ подготовки на все 90 минут, а в массе всего максимум на 1 тайм...
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diadushka
1461236129
Сант-Галлен заждался их в ЛЕ)
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castromen
1461238908
Ну,.. почему-то не верится. Поставь игру сначала в РФПЛ,ну а потом дуйте в ЛЕ.
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Лёхa372
1461239271
с такой игрой в ЛЕ делать не чего
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никорос
1461241385
ШАНСЫ ЕСТЬ...
Ответить
ReFa63
1461242421
один вопрос - зачем?)
Ответить
meiram
1461242635
Удачи Дмитрий во всех свершениях,действуй и держи руль крепко,не взирая ни на что! Как сам добился успеха на поле,также и с ребят требуй! Я за Спартак болею с 1979 года!
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Tri
1461245018
Зачем спартаку лига европы? в очередной раз крупно просрась какому нибудь козявышнеку и опозорить родную страну? Пусть лучше за 7 место борется, это у них лучше получается.
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subbotaspartak
1461249499
Аленичевы и пр. приходят и уходят, а Спартак и надежды остаются всегда, Это говорю я, а не какая нибудь конская...
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