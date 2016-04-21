Торрес впервые в карьере забил в пяти матчах подряд

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес стал автором единственного и победного мяча в матче 34-го тура Примеры против «Атлетика». Таким образом, игрок отличился в пятой игре подряд, что случилось впервые в его карьере.

Напомним, Торрес поражал ворота «Гранады», «Эспаньола» и «Бетиса» в трех предыдущих турах чемпионата. Также игрок записал на свой счет один гол в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

В текущем сезоне Торрес стал автором девяти мячей и четырех голевых передач в 26-ти встречах Примеры.