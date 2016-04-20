Кришито: «Сегодня нас ждет очередная маленькая война»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито пообщался с журналистами накануне предстоящего выездного матча полуфинала Кубка России с «Амкаром». Напомним, что игра состоится сегодня, 20 апреля. Начало встречи в 17:00 по мск.

«Все команды, которые выходят на поле против «Зенита», выкладываются на двести процентов. Соперникам прекрасно известно, что технически мы превосходим их, поэтому они постоянно стараются действовать на максимуме. Думаю, что сегодня нас ждет очередная маленькая война, поскольку «Амкар» будет только злее после поражения в чемпионате. Если кто-то провоцирует нас на войну, то мы на нее пойдем», – сказал итальянец.