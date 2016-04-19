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    Ринат Билялетдинов не прочь возглавить «Мордовию»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост наставника «Мордовии».

    «Из «Мордовии» со мной никто не связывался, звонков не поступало. Впервые слышу об интересе ко мне со стороны саранского клуба. Было бы мне интересно это предложение? Любая работа интересна по-своему, тем более когда речь идет о команде из Премьер-лиги.

    Если отталкиваться от самой «Мордовии», то там есть опытные ребята, некоторых я знаю. Конечно, всегда нужно смотреть на то, что произошло в команде. Все-таки Андрея Гордеева я знаю не первый год, наверняка там есть какая-то глубинная информация, но рассуждать об этом не этично», – подчеркнул Билялетдинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2016 15:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6613

      maior-60 20 апреля 2016, 10:42

      "Рубин" при нем опустился ниже плинтуса. А с "Мордовии" что будет? Просто Ринату необходимо понять, что тренер он никакой и работа в клубе на одной завышенной самооценке не прокатит.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 апреля 2016, 03:26

      диниярчику зряплату хочет ..

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