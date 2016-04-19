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  • Ярцев: «Судья обязан был назначать пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Халка»

Ярцев: «Судья обязан был назначать пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Халка»

19 апреля 2016, 14:30
17

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев прокомментировал эпизод, произошедший на 28-й минуте матча между «Зенитом» и «Спартаком».

«Если верить Аленичеву, команду сломал второй пропущенный мяч, который был забит Халком через минуту после перерыва. Чистой воды потеря концентрации. Но впереди-то еще оставался целый тайм — играй, борись! Хотя считаю, что многое могло решиться еще до перерыва. Имею в виду момент на 27-й минуте, когда Халк в своей штрафной подарил мяч Попову. А затем бразилец, исправляя ошибку, подставил под удар руку. Считаю, что судья просто обязан был назначить пенальти. Представляю, как бы повел себя Виллаш-Боаш, случись подобное в штрафной «Спартака».

Нисколько не пытаюсь этим оправдать неудачу «Спартака», но тот эпизод мог многое изменить в сюжете матча. Преимущество в два мяча придало бы команде Аленичева уверенности, а хозяев, напротив, заставило бы занервничать и больше ошибаться. Кстати, мог судья наказать 11-метровым и спартаковцев за два нарушения на Дзюбе», – сказал Ярцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Халк Ярцев Георгий
Комментарии (17)
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никорос
1461068335
да я тоже считаю, что этот 100% пенальти мог изменить судьбу матча
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Jiver
1461069327
На полиграф его! ))
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Fju-2
1461074501
Представляю, как бы повел себя Виллаш-Боаш, случись подобное в штрафной «Спартака». Боаш бы сильно возмущался, претензии бы предъявлял резервному судье. А Ярцев в такой ситуации просто в подтрибунное помещение убежал бы, поджав крысиный хвост.
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Apocalypse
1461075331
А ещё должен был удалять за фол последней надежды, т.к. Мяч летел в ворота.
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Zeff
1461080494
Ну было бы 7:3 или 8:2.
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alp
1461087361
ярцев и всякие другие кб - в своем стиле )))))
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Zeff
1461142748
Ярцев абсолютно некомпетентен.
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vgarakh
1461150298
Почему-то Диктора не вижу. Странно.
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