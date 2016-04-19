Ярцев: «Судья обязан был назначать пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Халка»

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев прокомментировал эпизод, произошедший на 28-й минуте матча между «Зенитом» и «Спартаком».

«Если верить Аленичеву, команду сломал второй пропущенный мяч, который был забит Халком через минуту после перерыва. Чистой воды потеря концентрации. Но впереди-то еще оставался целый тайм — играй, борись! Хотя считаю, что многое могло решиться еще до перерыва. Имею в виду момент на 27-й минуте, когда Халк в своей штрафной подарил мяч Попову. А затем бразилец, исправляя ошибку, подставил под удар руку. Считаю, что судья просто обязан был назначить пенальти. Представляю, как бы повел себя Виллаш-Боаш, случись подобное в штрафной «Спартака».

Нисколько не пытаюсь этим оправдать неудачу «Спартака», но тот эпизод мог многое изменить в сюжете матча. Преимущество в два мяча придало бы команде Аленичева уверенности, а хозяев, напротив, заставило бы занервничать и больше ошибаться. Кстати, мог судья наказать 11-метровым и спартаковцев за два нарушения на Дзюбе», – сказал Ярцев.