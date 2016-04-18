Данни пропустит около девяти месяцев

Медобследование полузащитника «Зенита» Данни выявило у игрока разрыв передней крестообразной связки. Напомним, португалец травмировался в матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:2). В ближайшем времени хавбеку предстоит уже третья операция в карьере на правом колене (предыдущие две были сделаны в 2009-м и 2012-м годах по аналогичной причине). Срок восстановления составит порядка восьми-девяти месяцев.

В текущем сезоне Данни записал на свой счет шесть голов и две результативных передачи в 23-х матчах РФПЛ.