Бен Арфа летом может перебраться в «ПСЖ»

«ПСЖ» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ниццы» Атема Бен Арфа. Сообщается, что руководство парижского клуба поддерживает эту идею. Отметим, что игрок достанется чемпиону Франции абсолютно бесплатно, так как летом он обретет статус свободного агента. Сам Бен-Арфа совсем не против продолжить карьеру в «ПСЖ».

В текущем чемпионате Франции хавбек принял участие в 30-ти матчах, забил 16 мячей и сделал пять голевых передач.

Напомним, на Бен-Арфа также претендуют «Лион» и «Атлетико».