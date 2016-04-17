Глава совета директоров «Динамо»: «В Кобелева верим»

Глава совета директоров «Динамо» Василий Титов выразил поддержку главному тренеру Андрею Кобелеву, несмотря на поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 24-го тура РФПЛ. Напомним, что после этой неудачи бело-голубые вплотную приблизились к зоне стыковых матчей – теперь их отделяет всего одно очко.
– Как отреагировали на проигрыш «Крыльям», ожидать ли оргвыводов?
– Не ждите оргвыводов. Жалко, что проиграли.
– Стыки совсем рядом, это не настораживает?
– Хорошо, а что делать?
– Есть мнение, что в таких ситуациях команде нужна встряска. Она бывает разных видов…
– Надеюсь, что и матч с «Крыльями» должен стать этой встряской. Была хорошая игра, равная, «Динамо» поражения не заслужило, но, к сожалению, собранности в самую последнюю минуту не хватило.
– По тренеру есть позиция? Давление на Кобелева очень сильное.
– Мы уже сказали – в Кобелева верим.
– Претензии к игрокам?
– Это в клуб. Мы отвечаем за финансы, ЦС «Динамо» отвечает за спортивную часть. Претензии к игрокам, тренеру – в клуб.
– У вас есть уверенность, что до «стыков» дело не дойдет?
– Ситуация сложная. Все, что могу сказать.
– Что подсказывает ваш опыт управленца – что в таких ситуациях делать?
– Сосредоточиться и работать. Убеждать команду. Понимание у игроков есть – того, что допускать перемещения в критическую зону нельзя.