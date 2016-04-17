Глава совета директоров «Динамо»: «В Кобелева верим»

Глава совета директоров «Динамо» Василий Титов выразил поддержку главному тренеру Андрею Кобелеву, несмотря на поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 24-го тура РФПЛ. Напомним, что после этой неудачи бело-голубые вплотную приблизились к зоне стыковых матчей – теперь их отделяет всего одно очко.

– Как отреагировали на проигрыш «Крыльям», ожидать ли оргвыводов?

– Не ждите оргвыводов. Жалко, что проиграли.

– Стыки совсем рядом, это не настораживает?

– Хорошо, а что делать?

– Есть мнение, что в таких ситуациях команде нужна встряска. Она бывает разных видов…

– Надеюсь, что и матч с «Крыльями» должен стать этой встряской. Была хорошая игра, равная, «Динамо» поражения не заслужило, но, к сожалению, собранности в самую последнюю минуту не хватило.

– По тренеру есть позиция? Давление на Кобелева очень сильное.

– Мы уже сказали – в Кобелева верим.

– Претензии к игрокам?

– Это в клуб. Мы отвечаем за финансы, ЦС «Динамо» отвечает за спортивную часть. Претензии к игрокам, тренеру – в клуб.

– У вас есть уверенность, что до «стыков» дело не дойдет?

– Ситуация сложная. Все, что могу сказать.

– Что подсказывает ваш опыт управленца – что в таких ситуациях делать?

– Сосредоточиться и работать. Убеждать команду. Понимание у игроков есть – того, что допускать перемещения в критическую зону нельзя.