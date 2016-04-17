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    Кирьяков: «Спасти «Динамо» от зоны «стыков» не сможет и Старик Хоттабыч»

    Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о турнирных перспективах бело-голубых в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ 12-е место.

    – До зоны «стыков» всего очко. Как воспринимаете такой расклад?

    – Как должное. Видим «результаты» той работы, что была в последнее время в клубе. «Динамо» необходимо чудо, чтобы не попасть в «стыки». Но шансы побороться есть.

    – ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Зенит». Тут и Старик Хоттабыч может не помочь…

    – Календарь убийственный. Дерби с армейцами – последний шанс отодвинуть себя от «стыков». Если же команда проиграет, то «Динамо» психологически пора готовиться к переходным матчам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2016 21:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 апреля 2016, 16:33

      Глядишь в стыках и тыкнут. Ой мама - береги динаму

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 17 апреля 2016, 23:11

      Значит, пора.

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