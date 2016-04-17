Панов: «Зенит» победил «Спартак» за счет стабильности своей игры»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал о своих впечатлениях от игры между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком» (5:2) в матче 24 тура российской Премьер-лиги.

– Игра понравилась, получилась результативной и эмоциональной. Было сыграно два разных тайма. В первом тайме доминировал «Спартак». Во втором, конечно, «Зенит». Как он прибавил во втором тайме – это было мощно и здорово. Я думаю, что питерцы заслуженно победили.

– Что случилось во втором тайме, который закончился разгромом «Спартака"?

– Тут два фактора. Во первых, гол Халка. Они сразу забили после перерыва. Ну и третий гол Дзюбы, который решил игру.

– «Спартак» после перерыва выглядел бледной тенью самого себя образца первого тайма. Его не хватило на вторые 45 минут или «Зенит» так сильно прибавил?

– Ну «Зенит», конечно, был хорош, прибавив в скорости. Хотя игра, в целом, была скоростная, интересная и жесткая, мне понравилось. Обе команды стремились играть в атаку, и обеим командам это удалось, только в разных таймах. Поэтому, скажем так, победа «Зенита» в том, что они стабильны. Стабильный состав, стабильно играют, поэтому в этом компоненте, конечно, были хороши.

– Итоговые 5-2 насколько отражают реальность того, что происходило на поле Петровского? Не слишком ли крупный счет?

– Много голов, все довольны, я думаю, кроме красно-белых.

– Не считаете ли после этого матча «Зенит» главным претендентом на золото?

– Ну, конечно, у Зенита хорошие шансы, все в их руках!