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    МЛС. «Реал Солт Лейк» победил «Ванкувер» и другие результаты

    Завершились три матча регулярного чемпионата МЛС. «Реал Солт Лейк» с минимальным счетом обыграл «Ванкувер», «Сиэтл» на своем поле одолел «Филадельфию», а «Портленд» одержал победу над «Сан-Хосе».

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Реал Солт Лейк – Ванкувер – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Мартинес, 55.

    Сиэтл – Филадельфия – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Маршалл, 41; 2:0 – Моррис, 71; 2:1 – Ле Тоукс, 73.

    Портленд – Сан-Хосе – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Макинерни, 52; 2:0 – Ади, 65; 2:1 – Вондоловски (с пенальти), 90+1; 3:1 – Ади, 90+9.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 07:50
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