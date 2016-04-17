Серия А. «Ювентус» разгромил «Палермо» и другие результаты

В матче 33-го тура Серии А лидер чемпионата «Ювентус» не оставил шансов «Палермо», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

В других встречах «Фиорентина» оказалась сильнее «Сассуоло», «Верона» в самой концовке игры уступила «Фрозиноне», «Удинезе» сыграл вничью с «Кьево».

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

Удинезе – Кьево – 0:0

Удаления: Фелипе, 77 – Меджиорини, 85.

Верона – Фрозиноне – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Руссо, 15; 1:1 – Бьянкетти, 64; 1:2 – Чиофани, 90.

Ювентус – Палермо – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хедира, 10; 2:0 – Погба, 71; 3:0 – Куадрадо, 74; 4:0 – Падоин, 90.

Фиорентина – Сассуоло – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гонсало, 10; 1:1 – Берарди, 56; 2:1 – Иличич, 57; 3:1 – Консильи, 84 (в свои ворота).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А