Серия А. «Ювентус» разгромил «Палермо» и другие результаты

В матче 33-го тура Серии А лидер чемпионата «Ювентус» не оставил шансов «Палермо», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
В других встречах «Фиорентина» оказалась сильнее «Сассуоло», «Верона» в самой концовке игры уступила «Фрозиноне», «Удинезе» сыграл вничью с «Кьево».
Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур
Удаления: Фелипе, 77 – Меджиорини, 85.
Верона – Фрозиноне – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Руссо, 15; 1:1 – Бьянкетти, 64; 1:2 – Чиофани, 90.
Голы: 1:0 – Хедира, 10; 2:0 – Погба, 71; 3:0 – Куадрадо, 74; 4:0 – Падоин, 90.
Фиорентина – Сассуоло – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Гонсало, 10; 1:1 – Берарди, 56; 2:1 – Иличич, 57; 3:1 – Консильи, 84 (в свои ворота).
Источник: Бомбардир.ру