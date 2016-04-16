Бабаев: «Ничья с «Локомотивом» – заслуга Оланаре»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1) поделился мнением об игре нападающего армейцев Аароне Оланаре, который в данной встрече забил свой дебютный гол за московскую команду.

– Оланаре забил первый гол. Как оцените его прогресс?

– Считаю, что он очень полезно сыграл для команды. Причем речь идет не только о забитом мяче. Оланаре постоянно цеплялся за мяч, навязывал защитникам борьбу, измотал их. И во многом то, что нам в концовке удался такой ударный отрезок, – это его заслуга.