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Рахимов: «Тереку» на хватило ресурсов и агрессии в атаке»

16 апреля 2016, 17:23
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Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в поединке 24-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:1).

– Вы сразу после матча пообщались с Александром Егоровым. О чем поговорили?

– Наверное, это больше эмоции. Все-таки было несколько эпизодов, когда наши мнения разделились: в эпизоде в штрафной, в эпизоде здесь на последних секундах. Эмоции. Я думаю, это просто нужно будет переварить, а потом уже посмотреть на свежую голову.

– В перерыве удалось посмотреть забитый мяч, какое-то мнение у вас сложилось?

– Не знаю, я не смотрел его. Слышал, что там было полкорпуса (в офсайде), но сам я не видел этот момент. Думаю, что просто нужно будет посмотреть самому.

– Казалось, что «Терек» больше владеет инициативой. Почему не удается забивать не первую игру подряд?

– Я уже говорил, что у нас ресурсов в атаке не хватает, нам не хватает где-то агрессии впереди. К сожалению, Мбенг, который неплохо может действовать в таких ситуациях, получил травму и был прооперирован. Поэтому ресурс не большой, и мы пытаемся выжать максимум из того, что есть.

Конечно, хотелось бы, чтобы у нас было больше вариативности в атаке, но по самой игре, по самоотдаче, по желанию и тому, как команда играет, думаю, претензий команде предъявить нельзя.

Источник: «НТВ-Плюс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Рахимов Рашид
Комментарии (1)
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Aztec58
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Странно, Терек живёт в океане агрессии, но футболистам её почему-то не хватает? Видимо не по тем правилам играют, ага.
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