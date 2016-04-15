Джикия, Огуде и Комолов выйдут с первых минут в матче против «Мордовии»

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура российской Премьер-лиги между саранской «Мордовией» и пермским «Амкаром».

«Мордовия»: Ревишвили, Шитов, Рыков, Нахушев, Ломич, Стеванович, Махмудов, Дудиев, Луценко, Игнатович, Самодин.

Запасные: Шебанов, Чебану, Фибель, Тишкин, Кобахидзе, Гапон, Шипицин, Иванов, Бобер, Власов, Мухаметшин, Навлетов.

«Амкар»: Селихов, Бутко, Зайцев, Белоруков, Джикия, Гол, Огуде, Комолов, Шаваев, Баланович, Анене.

Запасные: Герус, Идову, Мищенко, Йовичич, Панцырев, Гиголаев, Дзахов, Салугин, Прудников, Дайк.