Соснин: «Одиннадцатое место в чемпионате России – провал для «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Антон Соснин накануне матча 24-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» дал понять, что многие игроки бело-голубых недовольны текущим положением команды в турнирной таблице.

– Турнирное положение «Динамо» сейчас не может обрадовать. В дни поражений всегда раздаются отдельные голоса о безволии. Что можете сказать об этом, зная ситуацию изнутри?

– Могу сказать со стопроцентной уверенностью, что равнодушных в команде нет. Ни на матч, ни на одну тренировку никто не выходит отбывать номер. Это наша работа, наша репутация. У кого-то получается лучше сыграть, у кого-то хуже, могут быть ошибки, но бьются все. Хотя, конечно, мы сами не меньше болельщиков недовольны теми результатами, которые показываем.

Да, всем известны сложности в клубе, связанная с этим перестройка команды, практически весь состав поменялся, но все равно для «Динамо» одиннадцатое место – это провал. При этом в моей карьере была ситуация гораздо хуже. На «Крылья» осенью 2010-го едва ли уже не махнули рукой, отправляя в первую лигу, а команда сумела выкарабкаться. «Динамо» переживает тяжелый год, но я уверен, что все будет хорошо. Впереди еще семь туров. Нужно побыстрее обезопасить себя от стыковых матчей, чтобы не доводить дело до нервотрепки на финише.

– Ближайший матч у вас с «Крыльями». От той команды, в которой вы выступали, еще что-то осталось?

– Несколько человек еще играют: Корниленко, Цаллагов, Таранов, мой друг Паша Яковлев – крестный моей дочки. Но в целом команда совершенно другая – с другой философией игры, тактикой, главным тренером. «Крылья» действуют от обороны, взломать оборонительные редуты будет непросто. Но легко на финише чемпионата ни с кем не может быть – настала пора решающих матчей.