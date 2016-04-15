Сергей Ребров: «Все равно, где проводить выездной матч с «Шахтером»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров готов сыграть выездной матч чемпионата Украины против «Шахтера» в любом городе.

«Запорожье или Одесса? Как по мне, абсолютно все равно, где проводить выездной поединок с «Шахтером». Думаю, мы в любом случае должны уважать решение горняков о месте проведения матча, поскольку эта команда, к сожалению, домашние поединки проводит вне своего города.

В этом плане я чисто по-человечески понимаю «Шахтер», и мы были бы готовы сыграть с горняками в любом городе, который бы они выбрали местом проведения встречи с нами», – приводит слова Реброва dynamo.kiev.ua.

Напомним, что матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 30 апреля в Запорожье.