Кафанов: «С «Кубанью» «Ростову» предстоит еще более боевой матч, чем был с «Анжи»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о своих ожиданиях от игры против «Кубани» в 24 туре российской Премьер-лиги.

«У нас не получилось реализовать свои моменты в матче с «Анжи» (0:0). Соперник играл с большой самоотдачей, так как они бьются за каждое очко. Этого следовало ожидать. Игра в Краснодаре будет похожа на такую же, как была в Махачкале, потому что команде отступать некуда, плюс они хорошо сыграли в Москве против «Спартака», где вполне могли выиграть.

Готовимся к тому, что будет много борьбы. «Кубань» забивает немало в этом году, поэтому уделим этому внимание. Ждем тяжелый поединок. Думаю, что он будет еще более боевым, чем в Махачкале. Ребята кто-то еще не успел полностью восстановиться, у кого-то микротравмы, но сегодня на вечерней тренировке уже сможем определиться с тем, кто будет готов играть, а кто нет», – сказал Кафанов.