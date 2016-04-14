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  • Кафанов: «С «Кубанью» «Ростову» предстоит еще более боевой матч, чем был с «Анжи»

Кафанов: «С «Кубанью» «Ростову» предстоит еще более боевой матч, чем был с «Анжи»

14 апреля 2016, 23:17
6

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о своих ожиданиях от игры против «Кубани» в 24 туре российской Премьер-лиги.

«У нас не получилось реализовать свои моменты в матче с «Анжи» (0:0). Соперник играл с большой самоотдачей, так как они бьются за каждое очко. Этого следовало ожидать. Игра в Краснодаре будет похожа на такую же, как была в Махачкале, потому что команде отступать некуда, плюс они хорошо сыграли в Москве против «Спартака», где вполне могли выиграть.

Готовимся к тому, что будет много борьбы. «Кубань» забивает немало в этом году, поэтому уделим этому внимание. Ждем тяжелый поединок. Думаю, что он будет еще более боевым, чем в Махачкале. Ребята кто-то еще не успел полностью восстановиться, у кого-то микротравмы, но сегодня на вечерней тренировке уже сможем определиться с тем, кто будет готов играть, а кто нет», – сказал Кафанов.

Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Ростов
Комментарии (6)
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REDAT
1460694292
' ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ Удачи "Кубани"!!!!Надо побеждать "Ростов"!!!!!!!!!!!!!!!!
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iglls73
1460695126
Кубань-Ростов 0:1-Азмун
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Reets
1460697656
Победы Ростову. Бердыев знает своё дело, мастер.
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vgarakh
1460707634
Хочется , чтобы победил Ростов, а в оставшихся матчах Кубань пусть наберет 100% очков.
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андрей андреев
1460726383
Отступать некуда-позади Ростов)))
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castromen
1460734137
Ставлю на ничью. КББ не любит побеждать команд со второй восьмерки.
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