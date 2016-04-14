Данни: «Дзюба в преддверии игры со «Спартаком» ведет себя как обычно»

Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры с московским «Спартаком» в 24 туре российской Премьер-лиги.

«Спартак» – наш самый принципиальный и сильный соперник, но, как и у любой другой команды, у него есть свои слабые места. Мы на этой неделе посвятили большое количество времени изучению противника, много обсуждали его с главным тренером. Пытались увидеть недостатки спартаковской игры, чтобы использовать их. Надеюсь, получится реализовать задуманное на поле.

Как относится к предстоящей игре Дзюба? Артем, мне кажется, ведет себя как обычно. Дзюба всегда готов играть, помогать команде добывать победы. Конечно, в плане эмоций для него матч со «Спартаком» особый, поскольку он долгие годы выступал за красно-белых. В свое время «Спартак» и Дзюба подарили друг другу много положительных эмоций. Но Артем профессионал. Он не забудет, чьи цвета защищает сейчас», – сказал Данни.