Данни не хочет покидать «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о том, что не собирается покидать стан сине-бело-голубых в ближайшее летнее трансферное окно.

«Нет, я не собираюсь покидать «Зенит» ближайшим летом. У меня еще будет год контракта. Если только сам клуб не примет решения расстаться со мной. Придет новый тренер, посмотрим, какие у него будут планы по поводу игроков. В прошлое межсезонье у меня действительно было много предложений, я был очень близок к подписанию контракта с другим клубом. Но потом мы пришли к соглашению с «Зенитом», я с радостью остался в Петербурге», – поделился Данни.