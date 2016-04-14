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    Митрофанов: «10 лет верим и надеемся, что стадион будет построен»

    «Зенит» вряд ли сможет сыграть на своем новом стадионе, строящемся на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, в следующем сезоне.

    «На своем стадионе мы в следующем сезоне вряд ли сыграем. Срок госконтракта по стадиону заканчивается в декабре 2016 года. По логике он должен быть готов весной 2017-го. Но пока его просто не существует. Мы его не можем заявить как резервный. Нет такой вещи, как стадион, в юридическом пространстве – есть только стройка. Мы вот уже 10 лет верим и надеемся, что стадион будет построен», – заявил генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

    Напомним, что строительство стадиона началось в 2007 году, а ход стройки постоянно сопровождается финансовыми скандалами. Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявлял, что общестроительные работы на объекте должны завершиться ко Дню города (27 мая).

    Источник: Р-Спорт

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    14.04.2016 16:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 апреля 2016, 11:33

      Книга рекордов Гиннеса уже зарезервировала два места для Зенитовского стадиона, как самый дорогой и самый большой долгострой. :) Вряд ли эти рекорды кто-то вообще перебьёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3680

      lordmrv 14 апреля 2016, 22:29

      деньги ушли в болото

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      zamir4ik 14 апреля 2016, 19:32

      1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 14 апреля 2016, 18:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что б он рухнул!

      -5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 апреля 2016, 18:25

      Ладно. Подождём ещё годик. Сыграем кубок конфедераций, и закроем на ремонт до ЧМ-2018. Впрочем объект впечатляет

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 апреля 2016, 16:52

      Стройка стадиона в Питере за народные деньги будет продолжаться долго.

      -3
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      Рейтинг: +15

      djsid > vladimir-7 14 апреля 2016, 17:33

      Что да то да,у газпрома ведь денег нету.

      -1
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