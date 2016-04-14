РФС оштрафовал Торбинского

На сегодняшнем заседании Палаты по разрешению споров РФС было принято решение оштрафовать хавбека «Краснодара» Дмитрия Торбинского.

«Рассмотрели заявление ФК «Рубин» в отношении Торбинского о применении санкций за неисполнение решения палаты. Несмотря на то, что футболист обратился в CAS, исходя из того, что решение палаты вступило в силу, а в Лозанну ходатайство о приостановлении решения футболист не подавал, палата приняла решение удовлетворить заявление ФК «Рубин» и оштрафовать футболиста в соответствии со статьей 49-й регламента РФС по разрешению споров.

Что касается Каборе, то он ходатайствовал об отложении рассмотрения дела о невыплате против «Кубани». Ему нужно собрать дополнительные документы, затребовать их у клуба. Отложили рассмотрение дела на 28 апреля. По «Мордовии» и других клубам РФПЛ новых заявлений не поступало», – заявил глава Палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов.

Напомним, что по делу Торбинского палата ранее приняла решение в пользу футболиста и обязала «Рубин» выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение трудового договора. Комитет по статусу РФС оставил решение в силе. «Рубин», в свою очередь, выплатил компенсацию и обратился в CAS, который изменил размер выплаты, уменьшив ее.