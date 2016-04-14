Джано и Зуев пропустят матч с «Зенитом»

В четверг продолжилась подготовка московского «Спартака» на базе в Тарасовке к матчу 24-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом». Их рабочий день начался с теоретического занятия. Затем, в 11:30, команда приступила к тренировке на футбольном поле.

Полузащитник столичного клуба Джано работал по индивидуальной программе. Он сможет вернуться в общую группу в начале следующей недели. В компании игроков «Спартака-2», которая продолжает работать с основой, отсутствовал полузащитник Александр Зуев, накануне на тренировке получивший легкое сотрясение мозга. Оба этих игрока не смогут принять участие в игре с «Зенитом».

В пятницу подготовка «Спартака» продолжится в Тарасовке, а вечером команда вылетит в Санкт-Петербург, где в субботу, 16 апреля, в 19:30 пройдет матч.