Витория: «Бенфика» показала Европе, на что она способна»

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория после поражения в двухматчевом противостоянии от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов подчеркнул, что его подопечные сражались с одной из лучших команд мира.

«Мы хотели выиграть. И хотя у нас не вышло, все равно мы можем вынести из этого противостояния положительные моменты. Мы провели два отличных матча против одной из лучших команд мира. Мы сражались до самой последней минуты и не переставали верить в свою игру. Я опечален нашим вылетом, но доволен тем, как мои игроки сражались с очень сильным соперником. По реакции болельщиков было видно, что они тоже это оценили.

«Бенфика» показала остальной Европе, на что она способна. Это было радостное событие. В Мюнхен приехало пять тысяч наших болельщиков, а сегодня стадион был забит до отказа, и мы очень этим гордимся. Болельщики понимают, что мы – одно целое. Они всегда хотят поддерживать нас и играют важнейшую роль.

Конечно, нам хотелось бы продолжить борьбу в турнире. Мы хорошо выступали в этом розыгрыше и уступили одной из лучших команд мира. Теперь будем думать о следующем матче. Если продолжим усердно работать, то в будущем, хочется верить, нас ждет больше таких евросезонов, как этот», – сказал Витория.