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  • Гвардиола: «В полуфинале «Бавария» готова сразиться с любым соперником»

Гвардиола: «В полуфинале «Бавария» готова сразиться с любым соперником»

14 апреля 2016, 06:25

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча с «Бенфикой», в котором его подопечные сыграли с португальцами вничью, что позволило им выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Поздравляю клуб с выходом в пятый полуфинал подряд. Мы довольны. Выполнили план на матч. Сыграли, как и хотели, то есть создали достаточное количество моментов. Хочу поздравить весь тренерский штаб и особенно игроков. Как известно, в последнее время у нас были проблемы в защите, но мы справились. Теперь хотим выйти в финал.

Мы контролировали ход матча перед тем, как соперник забил гол. До того момента «Бенфика» ничего не создала. На таком уровне все форварды в порядке. «Бенфика» забила даже без Жонаса и Митроглу. Это говорит о том, что у команды должна быть длинная скамейка, если она хочет быть конкурентоспособной в Лиге чемпионов. Мы здорово отреагировали на гол Рауля Хименеса. Команда стойко держала удар, а затем гол Артуро Видаля нас успокоил.

В последнее время ходили разговоры, что если мы не выиграем Лигу чемпионов, это будет провал. Я ничего не могу с этим поделать. За последние три сезона мы выиграли огромное количество матчей в Лиге чемпионов, поэтому, естественно, ожидания высоки.

«Бенфика» – великолепная команда. С Жонасом, Костасом Митроглу и Николасом Гайтаном она была бы еще сильнее. Их отсутствие определенно сыграло нам на руку, но в любом случае мы заслужили путевку в следующий раунд.

Это нормально, что Криштиану Роналду хотел бы сыграть против «Бенфики», ведь он тоже португалец. Возможно, нам выпадет «Манчестер Сити», а, может, «Реал» или «Атлетико». Мы очень рады выходу в полуфинал и готовы сразиться с любым соперником», – подчеркнул Гвардиола.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Бавария Бенфика Гвардиола Хосеп
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