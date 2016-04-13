«Спартак» проведет матч с одним закрытым сектором по решению КДК

В среду состоялось заседание КДК РФС, которое вынесло дисциплинарные решения по матчам 23-го тура чемпионата России.

Грозненский «Терек» был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушения регламента, а столичный «Спартак» пополнил казну РФС 210 тысячами рублей: болельщики красно-белых использовали пиротехнику на стадионе, скандировали оскорбительные кричалки, а также посторонее лицо появилось на поле. Еще команда Дмитрия Аленичева проведет одну домашнюю встречу с одним закрытым сектором.

«Мордовия» получила штраф в размере 15 тысяч за нахождение в технической зоне посторонних лиц. «Крылья Советов» подверглись взысканию в размере 100 тысяч рублей.