Бензема: «Зидан вдохновляет игроков «Реала» на совершение подвигов»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над немецким «Вольфсбургом» в ответном четвертьфинальном матче со счетом 3:0, по итогам которого «сливочные» вышли в следующий раунд. Француз также дал положительную оценку работе своего соотечественника Зинедина Зидана на посту главного тренера столичной команды.

«Очень рад, что мы прошли в полуфинал. Это был великолепный вечер. Чувствуем себя хорошо, болельщики здорово помогли нам в этом мете. Благодаря им мы оказались на высоте. Матч был напряженным, а теперь мы довольны. У нас в команде много хороших игроков. Мы будем бороться до конца за первое место в «примере». Надеюсь, что мы выиграем и Лигу чемпионов. Зидан был великим игроком, а теперь он превосходный тренер. Он много знает о футболе. Зидан сказал нам играть, как мы можем. Но при этом нужно было взвинтить темп.

Мы испытывали большое давление. Но это такой груз ответственности, который приятен. Он вдохновляет на совершение подвигов ради команды и клуба. Для «Реала» главное – это титулы», – сказал Бензема.