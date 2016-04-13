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Петраков ушел из «Торпедо» ради «Томи»

13 апреля 2016, 15:05

Главный тренер московского «Торпедо» Валерий Петраков покинул свой пост. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Главной причиной такого решения послужило желание специалиста перейти на работу в «Томь», которая претендует на повышение в классе по итогам сезона в ФНЛ.

«Сейчас я испытываю противоречивые чувства, можно сказать, мое сердце разделилось на две части. «Томь» – клуб, в котором я начинал свою тренерскую карьеру, проработал там больше шести лет. А про «Торпедо» и объяснять ничего не нужно: это клуб, в котором я играл и работал, который подарил мне хороших учителей. Так что сейчас мне грустно от того, что мы расстаемся. Но мое решение связано исключительно со спортивными принципами: «Томь» ставит перед собой самые серьезные задачи, претендует на попадание в Премьер-лигу. И когда ко мне обратился губернатор Томской области Сергей Жвачкин, с которым мы в свое время создавали клуб с нуля, у нас состоялся долгий и обстоятельный разговор, в ходе которого Сергей Анатольевич привел серьезные аргументы.

Любому другому клубу я ответил бы отказом, здесь я дал добро. Я даже попросил Сергея Анатольевича позвонить президенту «Торпедо» Александру Тукманову. Рад, что у них состоялся разговор, и они решили все вопросы. Я благодарен Александру Вячеславовичу за то, что он ответил на мою просьбу согласием. Могу сказать, что от полутора лет работы с ним у меня остались самые приятные впечатления. Он настоящий президент, который любит клуб, и я всегда ощущал поддержку с его стороны. Я верю, что под руководством Тукманова «Торпедо» сумеет справиться с неурядицами, и в нашей команде наступят хорошие времена», – прокомментировал свою отставку Петраков.

Источник: ФК «Торпедо»
Россия. ФНЛ Торпедо Томь Петраков Валерий
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