Анчелотти: «У «Баварии» получился хороший сезон»

Известный итальянский наставник Карло Анчелотти уверен, что «Бавария» является фаворитом противостояния с «Бенфикой« в 1/4 финала Лиги чемпионов. Как сообщалось ранее, в первой игре немцы победили со счетом 1:0. Ответная встреча состоится сегодня, 13 апреля. Начало матча в 21:45.

«У «Баварии» получился хороший сезон. Они являются лидерами внутреннего первенства и до сих пор претендуют на победу в Лиге чемпионов. Может быть, результат первого матча мог быть и лучше, но в любому случае это хороший результат», – заявил итальянец.

Напомним, что в новом сезоне Анчелотти будет руководить «Баварией», а нынешний наставник мюнхенцев Хосеп Гвардиола перейдет в «Манчестер Сити».