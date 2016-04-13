Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бородюк рассказал о причинах ухода из «Кайрата»

13 апреля 2016, 10:22
1

Российский специалист Александр Бородюк рассказал о причинах своего решения покинуть «Кайрат». По словам Бородюка, его уход не связан с результатами команды.

«Старт действительно получился неудачным, но в первых трех турах длинный турнир никто и никогда еще не проигрывал. Причина моего ухода не лежит в спортивной плоскости. Расшифровывать, уж извините, не буду. Большинство футболистов просило меня остаться? Да, и я очень благодарен ребятам за это. Но решение к тому времени уже было принято.

В целом ощущения остались самые положительные. Познакомился с хорошими людьми – в Казахстане они в массе своей очень приветливы и доброжелательны. Получил новый интересный опыт. И еще раз убедился в правоте тезиса, который всегда повторяет Гус Хиддинк: своим принципам изменять нельзя ни при каких обстоятельствах.

Уровень чемпионата Казахстана показался достаточно высоким. И самое главное – этот чемпионат прогрессирует. У меня нет боязни, что столь быстрый отъезд из Алма-Аты может ударить по тренерской репутации. Домыслить и написать, конечно, могут все что угодно, но профессионалы ситуацию прекрасно понимают. А для меня только их мнение существенно. Газзаев, Ярцев, Хиддинк, Адвокат, Семин, Игнатьев – вот люди, с которыми я работал и к которым прислушиваюсь. И именно их оценки, что важно, влияют на всю нашу профессиональную среду. А что думают остальные, мне по большому счету все равно», — сказал он.

Напомним, что Бородюк рассторг контракт с «Кайратом» уже после третьего тура в чемпионате Казахстана.

Источник: Спортфакт
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Бородюк Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VGreen
1460536349
пиздец уж рассказал, хуйню какую то прогнал. заебали они уже что то там мутить и потом молчать об этом
Ответить
Главные новости
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
1
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
1
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
3
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
3
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
6
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
7 августа
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
6
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+