Блан: «Мы должны сыграть компактно»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан рассказал о своих ожиданиях перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Первая встреча в этой паре завершилась со счетом 2:2.

«Мы способны пройти дальше, но понимаем, насколько сложно будет это сделать. В первом матче «Сити» сыграл чрезвычайно хорошо, у них в атаке играют игроки высшего уровня. Нам нужно надежнее играть в обороне и закрывать пространство.

Если мы оставим им свободные зоны, они сумеют этим воспользоваться. Мы должны сыграть компактно и придерживаться своего стиля», – сказал Блан.

Матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ» состоится во вторник, 12 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.