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  • Панов: «Дзюбу, видимо, жаба задушила, что ЦСКА семь голов забил»

Панов: «Дзюбу, видимо, жаба задушила, что ЦСКА семь голов забил»

11 апреля 2016, 14:13
8

Экс-игрок «Зенита» Александр Панов высказал свое мнение по поводу фразы форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы по поводу результата матча 23-го тура между ЦСКА и «Мордовией» (7:1). Напомним, футболист петербургского клуба назвал позорищем то, что происходило на поле стадиона в «Химках».

«А если 6:0? Тоже позор? Команда, которая выиграла крупно, должна порадоваться, и обижаться на слова Артема Дзюбы, я думаю, не стоит. Так как им больше двух не забить, не могут порадоваться, как ЦСКА. Видимо, жаба душит его, что столько голов.

Мне кажется, что он с какой-то иронией это сказал, и не будем воспринимать слишком серьезно его слова. Дай бог, чтобы в «Зените» так много забивал. Вот Слуцкий поздравил Артема с сотым голом и в хорошей вежливой форме. А он поздравил их в своей манере», – отметил Панов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Мордовия Дзюба Артем Панов Александр
Комментарии (8)
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dr.Dexter
1460373668
дело в воспитании .
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alp
1460375614
а сашку то панова какая жаба душит! )))))
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40Zver40
1460377906
Панова наверно самого жаба душит... Ведь Дзюба в лиге чемпионов 6 мячей в 8и матчах забил, а панов дырку от бублика))
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koli4ka
1460379484
Да Дзюбень парень манерный..
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арейская
1460380139
Да никто всерьёз его слов и не воспринимает, язык-то без костей, вот и мелет...
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vladimir-7
1460380250
Вообще Зенит голубой, а не сине-бело-голубой или бирюзовый, как их называет комментатор Г.Орлов.
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VIPded
1460380994
Как зазвездился, так и звезданётся...)))
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ил бади
1460395920
по меньше прессе надо верить . кто-нибудь был рядом с Дзюбой когда он это говорил?вся пресса России играет нашими чувствами как хочет!
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