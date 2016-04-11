Панов: «Дзюбу, видимо, жаба задушила, что ЦСКА семь голов забил»

Экс-игрок «Зенита» Александр Панов высказал свое мнение по поводу фразы форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы по поводу результата матча 23-го тура между ЦСКА и «Мордовией» (7:1). Напомним, футболист петербургского клуба назвал позорищем то, что происходило на поле стадиона в «Химках».

«А если 6:0? Тоже позор? Команда, которая выиграла крупно, должна порадоваться, и обижаться на слова Артема Дзюбы, я думаю, не стоит. Так как им больше двух не забить, не могут порадоваться, как ЦСКА. Видимо, жаба душит его, что столько голов.

Мне кажется, что он с какой-то иронией это сказал, и не будем воспринимать слишком серьезно его слова. Дай бог, чтобы в «Зените» так много забивал. Вот Слуцкий поздравил Артема с сотым голом и в хорошей вежливой форме. А он поздравил их в своей манере», – отметил Панов.