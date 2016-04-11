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    Панов: «Дзюбу, видимо, жаба задушила, что ЦСКА семь голов забил»

    Экс-игрок «Зенита» Александр Панов высказал свое мнение по поводу фразы форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы по поводу результата матча 23-го тура между ЦСКА и «Мордовией» (7:1). Напомним, футболист петербургского клуба назвал позорищем то, что происходило на поле стадиона в «Химках».

    «А если 6:0? Тоже позор? Команда, которая выиграла крупно, должна порадоваться, и обижаться на слова Артема Дзюбы, я думаю, не стоит. Так как им больше двух не забить, не могут порадоваться, как ЦСКА. Видимо, жаба душит его, что столько голов.

    Мне кажется, что он с какой-то иронией это сказал, и не будем воспринимать слишком серьезно его слова. Дай бог, чтобы в «Зените» так много забивал. Вот Слуцкий поздравил Артема с сотым голом и в хорошей вежливой форме. А он поздравил их в своей манере», – отметил Панов.

    Источник: Р-Спорт

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    11.04.2016 14:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +32

      ил бади 11 апреля 2016, 20:32

      по меньше прессе надо верить . кто-нибудь был рядом с Дзюбой когда он это говорил?вся пресса России играет нашими чувствами как хочет!

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 апреля 2016, 16:23

      Как зазвездился, так и звезданётся...)))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 апреля 2016, 16:10

      Вообще Зенит голубой, а не сине-бело-голубой или бирюзовый, как их называет
      комментатор Г.Орлов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 апреля 2016, 16:08

      Да никто всерьёз его слов и не воспринимает, язык-то без костей, вот и мелет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 11 апреля 2016, 15:58

      Да Дзюбень парень манерный..

      2
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      Рейтинг: +61

      40Zver40 11 апреля 2016, 15:31

      Панова наверно самого жаба душит... Ведь Дзюба в лиге чемпионов 6 мячей в 8и матчах забил, а панов дырку от бублика))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11227

      alp 11 апреля 2016, 14:53

      а сашку то панова какая жаба душит! )))))

      1
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 11 апреля 2016, 14:21

      дело в воспитании .

      8
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