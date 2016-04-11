КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче 23-го тура чемпионата России с «Кубанью», который закончился со счетом 2:2.

«Очередное заседание состоится в среду в 14.00. После семи матчей 23-го тура премьер-лиги сформирована повестка дня.

«Спартак» – «Кубань»: болельщики «красно-белых» использовали ненормативную лексику и пиротехнические изделия. Также был вывешен несанкционированный баннер.

«Амкар» – «Зенит»: футболисты пермского клуба получили шесть желтых карточек, речь идет о неподобающем поведении.

ЦСКА – «Мордовия»: в технической зоне гостей находились посторонние люди», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.