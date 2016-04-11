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    Мутко: «Радуюсь, когда вижу в таблице бомбардиров российских игроков»

    Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал игру нападающего «Краснодара» Федора Смолова, оформившего покер в ворота «Урала» (6:0) во встрече 23-го тура РФПЛ.

    «Федя – это наше все, привет ему. Когда я смотрю в таблицу бомбардиров и вижу там россиян, то радуюсь. Вот Федя ворвался туда, и Дзюбе теперь, наверное, некомфортно.

    Кокорин начал забивать. Сашке надо играть, классный гол Франции забил», – сказал Мутко.

    Напомним, что для Смолова этот гол стал 12-м в чемпионате, и он сравнялся в списке бомбардиров с форвардом «Зенита» Халком.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.04.2016 00:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 11 апреля 2016, 08:20

      Смолов молодец

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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 11 апреля 2016, 03:42

      Да, радует! Смолов, Дзюба, а там, глядишь, и Самедов, Мамаев, Игнатьев подтянуться, имеющие в своём активе по 8 забитых мячей

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