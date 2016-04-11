Мутко: «Радуюсь, когда вижу в таблице бомбардиров российских игроков»

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал игру нападающего «Краснодара» Федора Смолова, оформившего покер в ворота «Урала» (6:0) во встрече 23-го тура РФПЛ.

«Федя – это наше все, привет ему. Когда я смотрю в таблицу бомбардиров и вижу там россиян, то радуюсь. Вот Федя ворвался туда, и Дзюбе теперь, наверное, некомфортно.

Кокорин начал забивать. Сашке надо играть, классный гол Франции забил», – сказал Мутко.

Напомним, что для Смолова этот гол стал 12-м в чемпионате, и он сравнялся в списке бомбардиров с форвардом «Зенита» Халком.