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  • Мутко: «Радуюсь, когда вижу в таблице бомбардиров российских игроков»

Мутко: «Радуюсь, когда вижу в таблице бомбардиров российских игроков»

11 апреля 2016, 00:18
2

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал игру нападающего «Краснодара» Федора Смолова, оформившего покер в ворота «Урала» (6:0) во встрече 23-го тура РФПЛ.

«Федя – это наше все, привет ему. Когда я смотрю в таблицу бомбардиров и вижу там россиян, то радуюсь. Вот Федя ворвался туда, и Дзюбе теперь, наверное, некомфортно.

Кокорин начал забивать. Сашке надо играть, классный гол Франции забил», – сказал Мутко.

Напомним, что для Смолова этот гол стал 12-м в чемпионате, и он сравнялся в списке бомбардиров с форвардом «Зенита» Халком.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Дзюба Артем Смолов Федор Кокорин Александр Мутко Виталий
Комментарии (2)
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арейская
1460335375
Да, радует! Смолов, Дзюба, а там, глядишь, и Самедов, Мамаев, Игнатьев подтянуться, имеющие в своём активе по 8 забитых мячей
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rusti2006
1460352052
Смолов молодец
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