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    Крицюк: «Надеюсь, в сборную России вызовут еще не раз»

    Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк поделился эмоциями от разгромной победы над «Уралом» (6:0) в игре 23-го тура РФПЛ. Кроме того, страж ворот выразил надежду, что его вызов в сборную России на последние товарищеские матчи не станет для него последним.

    – Спасибо за поздравления! Матч был непростой, просто все складывалось. Во втором тайме тренер попросил выйти сконцентрированными, особенно в первые 10 минут, потому что мы знали, что команда побежит отыгрываться. Потом мы поймали кураж, и против нас было сложно играть.

    – На какое место «Краснодар» реально претендует по итогам чемпионата?

    – Не знаю, для нас задача в каждом матче – выигрывать. Мы движемся от матча к матчу.

    – Что в таких матчах необходимо делать голкиперу, чтобы не потерять концентрацию? Моментов у ваших ворот было очень мало.

    – Это всегда работа вратаря – надо быть внимательным каждую минуту. Такие матчи тоже таят угрозу для голкиперов – в них мало опасных моментов. Бывает, когда много работы, это даже легче, потому что ты постоянно находишься в тонусе. А в таких матчах надо все время держать себя в тонусе самостоятельно. Но это часть вратарской работы. Это не должно быть проблемой.

    – Можете ли сказать, что «Краснодар» сейчас набрал оптимальную форму?

    – Давайте в конце сезона поговорим о форме. Последние два матча у нас удались. Мы готовимся к каждому матчу, стараемся выиграть, а там уже в конце сезона будем смотреть в таблицу и рассуждать о том, как прошли предсезонку. Сейчас для нас в каждом матче – война, и мы не заглядываем дальше.

    – Какие у вас остались впечатления от вызова в сборную России?

    – Хорошая атмосфера, мне все понравилось. Надеюсь, не в последний раз там.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2016 20:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 10 апреля 2016, 22:01

      По действиям Крицюк напомнил мне Ван Дерсара в лучшие годы . В АПЛ он точно бы не затерялся.

      -1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 10 апреля 2016, 21:40

      конифей с лодыркиным евро проebut может №1 и станет

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