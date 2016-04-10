Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Спартак» выйдет играть в атакующий футбол, несмотря на то, что «Кубань» в предыдущих матчах надругалась над ним»

    Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев рассказал о своих ожиданиях от игры красно-белых в предстоящем матче с «Кубанью» в 23 туре российской Премьер-лиги.

    «Уверен, «Спартак» выйдет играть в атакующий футбол. Даже несмотря на то, что в предыдущих матчах «Кубань», что называется надругалась над «Спартаком», крупно его обыгрывая.

    Но в любом случае выход у «Спартака» один – атаковать. Иного футбола, как, например, в «Ростове», в исполнении команды зритель не принимает. Есть Мельгарехо, Зе Луиш, Попов, Промес. Надо все равно все из них все вытаскивать по максимуму. Это очень хорошая атака. При этом стоит отметить, что Промес в весенней части выглядит плохо. Видимо, что-то его тревожит. Но это не значит, что он должен снижать требования к себе.

    Попов, вероятно, устал после матчей за сборную Болгарии, вернувшись в «Спартак». Надо прибавлять. Как и Зе Луишу после повреждения», – отметил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2016 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 10 апреля 2016, 22:55

      Где там это недоношенное животное под ником диктор?Кто вам опять виноват?Луна не в той фазе или дни у игроков не те?Давай нытик,поведай тайну нам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 апреля 2016, 20:22

      опять спартак унижают))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > fakel-vrn 10 апреля 2016, 21:32

      Да уро-ды просто.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 10 апреля 2016, 20:19

      1:2!!!!! Супер!!! Красавцы!!!))) Что, сегодня опять Спартачи ныть будут?! Уверен, что да!!! Кубань молодцы!!! Утрите им пятачки!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Дон-Батя 10 апреля 2016, 21:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну что Дон-Козел кто ныть то будет?????

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +135

      Дон-Батя > Диктор 10 апреля 2016, 21:40

      А что,Кубань показала отличную игру! Ребята молодцы! Спартак, снова дно, и им останется! Включая тебя, ублюдка безмозглого!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 10 апреля 2016, 20:14

      Сегодня тоже "надругается"!)) Вперед Кубань!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2016, 19:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надругался твой папка над твоей мамкой-когда зачали такое чудовище

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 10 апреля 2016, 19:27

      Ловчев кэп!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 10 апреля 2016, 19:00

      Надругалась? Цензура не позволяет сказать боле правильное слово.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11