Сафонов: «Спартак» и «Кубань» – клубы разного уровня»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей встрече 23-го тура российской Премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Кубанью» успех со счетом 2:0 будут праздновать красно-белые.

«У «Кубани» вроде бы разрешились проблемы с финансами, но это не позволит клубу добыть очков. «Спартак» и «Кубань» – клубы разного уровня, тем более что красно-белые все еще хотят по итогам сезона оказаться в Европе», – заявил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 23-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».