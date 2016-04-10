Гладилин: «Отсутствие Комбарова поможет «Спартаку» надежнее сыграть в обороне»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин рассказал о своих ожиданиях от игры между красно-белыми и «Кубанью» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги.

«Обеим командам нужны очки. «Спартаку» — для борьбы за попадание в еврокубки, а «Кубань» не хочет играть в стыковых матчах. Потеря Дмитрия Комбарова не должна сказаться на игре красно-белых. Его легко смогут заменить Евгений Макеев или Сергей Паршивлюк. Комбаров много ошибался в последнее время: часто бегал вперед, забывая об обороне, из-под него забивали и отдавали результативные передачи. Без него «Спартак» надежнее сыграет в обороне и победит с минимальным счетом», – сказал Гладилин.

Напомним, что защитник москвичей Дмитрий Комбаров был удален в матче предыдущего тура российской Премьер-лиги против «Ростова» (0:2) и пропустит встречу с «Кубанью» из-за дисквалификации.